Ehedalt eestimaised kirikindad ilutsevad lasteaia näitusel

Näituse korraldamise taga seisavad Siilikeste rühma õpetajad Helena Tooming ja Tiiu Väli. Nad said innustust Kudujate Koopiaklubi üleskutsest kanda 24. veebruaril ehtsaid Eesti kirikindaid, sest need on eestlastele olnud läbi ajaloo märgilise tähendusega ning üheks osaks kultuuriloos.

Kinnastele on omistatud suisa üleloomulikke võimeid. Vanarahva uskumuste kohaselt andnud need jõudu ja väge ning toonud õnne ja kaitsnud kurja eest. Öeldakse, et käpikutesse on kootud kodusoojus, kuduja aeg ja armastus ning muidugi eestlaste oma kindakirjad, mida saab pärandina minvikust tulevikku kanda.