Paide panustab haridusvaldkonda

Eelarve üldmaht on sel aastal 24,3 miljonit eurot. Eelmise aastaga võrreldes on eelarve maht kasvanud 8,3 %.

Põhitegevuse tulemiks, s.o põhitegevuse tulude ja kulude vahe, on planeeritud 1,4 miljonit eurot.

Suurim kulude kasv on haridusvaldkonnas, mis tuleneb osalt riigipoolsest kooliõpetajate palgatõusust, aga linn panustab omaltpoolt ka muu haridusasutuste personali tasude tõstmisesse.

Linnapea Kaido Ivask sõnas, et nende prioriteediks on haridus ja nad panustavad sel aastal nii haridusasutuste hoonete korrastamisesse kui ka töötajate palgatõusu, et lasteaia- ja huvikoolide õpetajad ning haridusasutuste tugipersonal saaks samuti väärilist tasu.