Paide kesklinnas kõlavad kuumad Kuuba rütmid

Emmeliine kohviku perenaine Kadi Truus andis teada, et viimased vabad kohad on kohvikusse veel jäänud ning hea muusika kuulamise saab ühildada õhtusöögi nautimisega. "Peale muusika, hea toidu ja pidujoogi, saavad kohviku külastajad nautida ka kohviku seintel olevat Raija Merilä kunstikogu," sõnas ta.

Truus lisas, et õhtusöögi võivad kontserdi külastajad ette tellida, aga tühja kõhuga ei jää ka need, kes tahavad toiduvaliku üle kohapel otsustada. Kokad on köögis ja annavad endast parima.