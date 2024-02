Korvpallimeeskonnal tuli alla neelata mõru pill

Ja ometi algas kõik kenasti. Mäng oli tasavägine, kuid siiski paidelaste vaatest edukam. Esimese kümne minuti järel oli edu 22:17 ja poolajale minnes 39:34. Kolmanda mänguveerandi lõpp tõi mängupilti muutuse, kui Rapla noored said hoo sisse ning paidelasi tabas ebaõnnelaine, kus ridamisi viskeid ei tabanud. Ometi oli edu veel seitse punkti ehk 55:48.