Järvalane pälvis uhke preemia

Türilt pärit Mari Tõrva jaoks on professor Peeter Tulviste preemia saamine suur tunnustus. „Preemia tõendab, et kultuuripärandi mõtestamine on oluline ka praeguses kriisidest lõhki kistud maailmas, sest see on meie ühise identiteedi alus,“ sõnas ta. Saadud preemia toel plaanib ta välja töötada mineviku surmakultuuri uurimise raamistiku, põimides antropoloogia teooriad ja traditsioonilised arheoloogilised lähenemised uuenduslike biomolekulaarse arheoloogia meetoditega.