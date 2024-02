PILDID ⟩ Järvamaaga seotud mehi pärjati „Eestimaa uhkuse“ tiitliga

Liina Kanarbiku ja Marek Lindmaa juhtimisel tunnustas ja tänas TV3 juba 14. korda Eestimaa inimesi, kes on seadnud teiste heaolu enda omast ettepoole, saates korda erilisi ja kangelaslikke tegusid, mis on muutnud elu imetlusväärseks.

Eestimaa uhkused 2024 on:

Marek Tiits: Vabatahtliku eeskuju auhind, mille andis üle Saskia Alusalu.

Marek kutsus Eestisse külla Ukraina jalgpallipoisid.

Marek Tiits on mees, kelle armastus jalgpalli vastu viis ta Ukraina sportlaste toetamiseni. Tänu oma heateole otsustati ka teda premeerida "Eestimaa uhkuse" auhinnaga.

Tegu on hämmastava looga mehest, kes armastab jalgpalli ja ühest sõja jalgu jäänud Ukraina laste vutiklubist. Marekul tuli mõte: mis oleks, kui kutsuks Paide Ukraina sõpruslinna, Perejaslavi linna lapsed ka siia turniirile mängima sõjatandrilt? Mõeldud-tehtud!

Foto: TV3

Reporter uuris mehe käest, mis tunne on olla Eestimaa uhkus. „Ühel laval kõnelenuna pean täitsa nõustuma. Natukene häbi on, et ei tunne, et vääriks seda. See auhind on ikka meeskonnatöö tulemus pigem. Viin selle au ja uhkuse ka Paidesse oma endistele töökaaslastele.”

„Jalgpall on universaalne keel, seda räägivad lapsed Ukrainas täpselt samamoodi nagu lapsed Eestis. Ja kuna Paidel on see väike Perejaslavi linnake sõpruslinn Ukrainas, siis sealt me otsad kokku viisime ja mul on väga hea meel, et see reis korda läks. Jõudsime elusalt ja tervelt siia, elusalt tervelt tagasi koju. Nad läksid karikaga koju. See oli nende jaoks midagi nii suurt, neile korraldati linna peal vastuvõtt, kui nad koju jõudsid. See oli tolles linnas nii suur asi," jutustas Marek.

Tiits tõdeb, et täna ta otseselt enam aktiivset suhtlust nende lastega üleval ei hoia. „Poistega otse täna ei suhtle, aga kontakt on säilinud Valeriga, kes oli grupi saatja. Valeriga suhtlesin alles mõned päevad tagasi ja edastasin Perejaslavi poistele kutse tänavusele turniirile. Võttis vastu ja paar päeva hiljem küsis, et kas kahe võitskonnaga võib tulla. Et suure rõõmuga tervitame neid siis ka sel suvel Paides.

Vallo Tamme: Ukraina abistaja auhind, mille andis üle Ruslan Trochynskyi.

Vallo on teinud ennastsalgavat tööd Ukraina abistamiseks.

Vallo Tamme on üks "Eestimaa uhkuse" auhinna saajatest - põhjus seisneb tema erakordselt järjepidevas ja julges töös Ukraina abistamisel.

Ukraina Venemaa vastu võitlemisest ei väsi, kuid käed rüpes ei istu ka paljude teiste riikide kodanikest vabatahtlikud, keda on palju. Mõni neist paistab aga paremini ja eredamalt silma kui teine.

Foto: TV3

Vallo on Ukrainasse toimetanud haiglale voodeid, voodipesu ja haiglariideid, lisaks väga suurtes kogustes asju sõduritele, veste, kindaid, saage, tööriistu ja muud kraami.

Juba kolmandal sõjapäeval tõttas Vallo appi Poola piirile. Miks? "Sõbrad, kes olid ka sinna minemas, tegid mulle kõne. Me läksime sinna abi andma, aga me leidsime ennast olukorrast, kus oli kaos. Väga tugevale Eesti meeskonnale sai Poolas hakata asju väga hästi organiseerima. Ma arvan, et eestlaste puhul mängib rolli, et me oleme tugevad ja hoiame kokku," ütles Tamme ja lisas, et sõda ei ole läbi ja Ukrainat tuleb veel toetada.