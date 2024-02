Selline vabariigi sünnipäev ⟩ Järvamaa politseinike nädalavahetus kulges Kesk-Eestist roolijoodikuid püüdes

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Smirnov nentis, et kahjuks tuvastasid nad, et kontrollitud juhtidest lausa viis olid sõidukirooli istunud alkoholi tarvitanuna. „Lisaks tuvastati kuus muud rikkumist, sealhulgas näiteks nii lubatud sõidukiiruse ületamist kui ka juhtimisõiguseta juhtimist,” avaldas ta.

Smirnov lisas, et hästi kurb on tõdeda, et kuigi viimased paar aastat on liikluses Järvamaal olnud väga traagilised, ei ole kõik inimesed sellest oma järeldusi teinud. „2022. aastal hukkus Järvamaal liikluses kuus inimest, 2023. aastal viis inimest. Eestis tervikuna kaotas eelmisel aastal liikluses elu 58 inimest,” loetles ta. „Möödunud aasta hukkunute arv oleks võinud olla poole väiksem, kui inimesed ei kiirustaks, kinnitaksid turvavöö ning sõidaksid ainult kaine peaga. Joobeseisundis rooli istumine on lubamatu.”