Muusika- ja teatrimajas algab kaks vestlussarja

Muusika- ja teatrimaja kultuurikorraldaja Helit Seljamaa-Burm selgitas, et "Mina ja maailma" idee on pakkuda inimestele võimalust kuulata huvitavaid vestlusi ja osaleda aruteludes erinevatel teemadel.

"Meie eesmärk on avardada osalejate silmaringi, võimaldades neil saada uusi teadmisi, jagada kogemusi ja veeta mõnus õhtupoolik," ütles ta.

Oluline nende kokkusaamiste juures on tema sõnul ka see, et inimesed saavad üksteiselt õppida ning toetada teineteist erinevates eluvaldkondades.