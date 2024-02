Tavapärasest suuremad kommunaalarved ehmatasid linlasi

Järva Teatajale on kurdetud, et osas Paide kortermajades lõid kommunaalarved inimestel põlved nõrgaks. Kes sai üle 200-, kes üle 300eurose arve, millest valdava osa moodustas küttekulu. Samas leidub korterelamuid, kus arved olid senistest pisut kõrgemad. Tekib küsimus, millest siis selline vahe, kui toasooja hind on linnas ju kõigile täpselt ühesugune. Kuidas saab olla nii, et ühes majas makstakse ruutmeetri toasooja eest 0,82 senti, ja samal ajal on linnas maju, kus ruutmeetri sooja eest tuleb välja käia üle kolm euro?