Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Vabatahtlikke päästjaid ühendav päästeliit kinnitas statuudi Eestis ainulaadse tehnilise pääste üksuse loomiseks. Üksuse eesmärk on leevendada ulatuslike kriiside tagajärjel tekkivaid inimkannatusi ja täita tühimik senises elanikkonnakaitse korralduses. Üksuse käivitamise üks idee autoritest, päästeliidu nõukogu liige ja Türi vabatahtliku tuletõrje ühingu esindaja Meelis Välimäe, vahendas, et mõte üksuse loomisest hakkas arenema 2022. aastal ja nüüd on see teoks saanud. «Eestimaa on juurde saanud ühe heas mõttes hullude aktivistide kamba, kellel ei piisa ainult kodukohas turvalisuse tagamisest ja kes tahavad tormata appi ka Eesti teistes paikades,» ütles ta.