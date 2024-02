Kõik Järvamaa haridusasutused on varustatud ettevõtlus- ja rahatarkuse mängukarpidega

„Meie mängupõhised õppematerjalid on loodud selleks, et pakkuda lastele paremaid ja kaasahaaravamaid võimalusi mõista ja toime tulla ühiskonnas toimuvaga. Mul on siiras heameel, et senise tagasiside põhjal on õpetajad märganud, et meie mängudest on õpilastele ettevõtluse ja rahatarkuse arendamise vastu huvi tekitamisel tõepoolest kasu,“ sõnas MTÜ Ettevõtlusküla tegevjuht ja kaasasutaja Evelin Rätsep.