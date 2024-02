Linnameeskond sai uue varustussponsori

Koostöö hõlmab kõiki klubi võistkondi esindusmeeskonnast Linnameeskonna noortesüsteemi tiimideni. Esindusmeeskond läheb hooajale vastu uues valges ja helesinises mänguvormis, millele kevadel lisandub spetsiaalselt Paide Linnameeskonnale Capelli Sport tehastes toodetud sini-punane vorm.

Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli: „Capelli Sport lisandumine meie suurtoetajate hulka on märgiline samm, mis toetab klubi uusi eesmärke ja strateegiat. Koostöö avab uusi võimalusi meie fännidele, pakkudes Paide Maksimarketis avatava fännitoodete osakonnaga juurdepääsu klubi toodetele ning võimaldab neil tunda end veelgi tihedamalt seotuna klubi tegemistega. Soovin kogu klubi poolt südamest tänada Are Altraja, Märt Puuseppa ja kogu aktsiaseltsi Jalajälg kollektiivi pikaajalise suurepärase koostöö eest! Teie tugi alates meie meistriliigasse tõusmisest kuni esimeste karikateni, mille vahele mahtus klubiks kasvamise ja arenemise periood, on igavesti kuldaväärt!“

Capelli Sport Europe president Kay Mourheg: "Mul on väga hea meel teha esimene samm Eesti turul koos Paide Linnameeskonnaga. Klubi on edukalt ennast tõestanud Premium liigas ja on viimastel aastatel saavutanud olulisi võite. Soovime toetada klubi arengut, kasvada koos parimal võimalikul viisil ning üheskoos veelgi kõrgemale jõuda."

Capelli Sport piirkondlik müügijuht Bartlomiej Bock: "Meie arutelud Paide juhtkonnaga võimaliku koostöö osas olid algusest peale konstruktiivsed ja väga meeldivad. Me kõik jagame samu huve ja ühist visiooni, et tugevdada ja kindlustada Paide ja Capelli positsiooni Eesti jalgpallis. Ootan huviga koostööd klubiga ja uute projektide elluviimist!“

Capelli Sport on 2011. aastal asutatud globaalne mitmekülgne spordibränd, mille peakorter asub New Yorgis ja mis on spetsialiseerunud võistkondlikele spordialadele. Ettevõtte kirg erinevate toodete loomise vastu, alates elustiilirõivastest kuni jalanõudeni ja esindusvormideni, võimaldab sportlastel ja meeskondadel anda endast maksimum väljakul ja selle kõrval. Capelli Sport toetab kõiki sportlasi ainulaadse globaalse spordiökosüsteemiga, keskendudes teenindusele ja tootekvaliteedi tipptasemele.

Capelli poolt toetatavate jalgpalliklubide hulgas on Euroopas teiste seas Gornik Zabrze ja Pogon Szczecin Poolas, Duisburg ja Osnabrück Saksamaal, Zürichi Grasshopper Šveitsis ja Viborg Taanis.