Türi noored võrkpallurid tegid ajalugu

Seik, et finaalturniirile kaheksa tugevaima hulka jõudsid ka IMsport/Türi võrkpallurid, on muljetavaldav, sest viimase 16 aasta jooksul pole ükski Järvamaa võrkpalli noorte punt Eesti U16 vanuseklassis seda suutnud. Nüüd siis sai treener Villi Vantsi sõnul taas oluline märk maha pandud, et järgnevatel põlvedel oleks, mille nimel pingutada.