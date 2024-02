Kristiina Poska seisab taas filharmoonia kammerkoori ees

See on teine kord, mil dirigent Kristiina Poska on oma koduorkestri Flandriast just Eesti Filharmoonia kammerkooriga tuurile viinud. Kümne päeva jooksul antakse kaheksa kontserti Belgias, Prantsusmaal ja Hollandis.

"Keemia meie orkestri ja koori vahel toimis nii hästi ja see on nagu uuesti kinnitus sellele kuivõrd suurepäraselt kaks kollektiivi kokku sobivad," sõnas Poska ERRi kultuuriuudistele. "Mulle tundub, et koor on praegu tõesti ka hiilgavas vormis ja see on väga suur rõõm nendega jälle töötada."