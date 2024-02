Teisipäeval juhtus mitmeid avariisid

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel niisked, temperatuur on 0-kraadi juures ning Põhja-Eesti teedel võib kohati olla libedamaid lõike. Laialdaselt on udu, mis halvendab teel liiklejate nähtavust.

Päeval sajab paiguti vihma, võib tulla ka lörtsi. Mitmel pool püsib udu. Õhutemperatuur on +1..+5°C.

Liikluspiirang: Järva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee Mäo ja Imavere vahelisel lõigul (km 84–107) alustatakse geoloogiliste uuringutega. Puurimistööd on liikuvat laadi, töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Töid tehakse kuni 7. märtsini.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude kohta vaata http://tarktee.ee