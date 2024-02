Linnameeskonna mängumees siirdub Soome

Spordidirektor Gert Kams: „Sten on noor mängija, kes vajab arenguks tugevat sportlikku väljakutset iganädalaste võistlusmängude näol ning leidsime koos mängija ja agendiga, et hetkel oleks parim lahendus leida väljund läbi laenulepingu. KPV on klubi ning organisatsioonina väga pikkade traditsioonidega ja kuna hetkel on nende fookus selgelt noormängijate arengul, sobib see hästi kokku ka meie plaanidega.“