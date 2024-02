Ajaleht Saarte Hääl vahendab, et esmaspäeva pärastlõunaks Orisaare keskuse Sadama tänaval asuvatesse ruumidesse oodatud külalised said ülevaate sellest, milliste muusikaliste tegevuste kaudu saab toetada väikelapse arengut. Samuti räägiti, mida teha, kui kontakt teismelise lapsega on kadunud ning tutvustati, kuidas täiskasvanu vaimset tervist loovteraapiatega toetada.