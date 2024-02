Riik pani lasteaia ehitusele õla alla

Probleemid Aravete lasteaiaga said alguse rohkem kui neli aastat tagasi. Praegune vallavanem Toomas Tammik oli siis abivallavanem ja tutvustas vallavolikogule analüüsi, millest selgus, et hoone on sedavõrd halvas seisus, et tuleb otsustada, kas hakata seda remontima või on mõttekam lammutada ja ehitada uus.