Eestimaa uhkus toob Ukraina jalgpallipoisid ka sel suvel Paidesse

Marek Tiits ütles, et tema side Perejaslavi spordikooli juhataja Valeriy Milevskiyga pole vahepeal katkenud. «Tean, et eelmisel aastal, kui poisid kodumaale naasid, võeti neid vastu kui rahvuskangelasi. Seda lausa kohaliku linnapea juures,» sõnas ta.

Tiits on korduvalt vahendanud tundeid ja emotsioone, mida kogesid need sõjakeerisest korraks eemale pääsenud poisid ning kuidas nende rõõm ja avanemine liigutas paljusid eestlasi. «Mul on väga hea meel, et see hullumeelne idee leidis kaasamõtlejaid ja vabatahtlikke toetajaid ning see sai tõepoolest ellu viidud,» lausus ta.