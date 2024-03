Kultuuritemplis avatakse uus näitus

Näituse algataja on Eesti Neurofibromatoosi Ühingu eestvedaja ja Helpificu tugikeskkonna asutaja Keiu Roosimägi. “Ma arvan, et kõige enesekindlamad on naised, kellel on julgust näidata end sellisena, nagu nad on. Näidata end filtriteta, vaatamata füüsilisele eripärale või haigusele, mis võib välimust muuta. Aga kes need naised tegelikult on? Mida nad arvavad? Millised on nende arvamused, väärtused, arusaamad elust, kuidas nad maailma näevad?” sõnastas Keiu näituse lähtekoha.