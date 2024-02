Viimase kahe nädalaga on gripi tõttu haiglaravil 97 inimest. Hooaja algusest on gripi tõttu haiglatesse viidud 1083 inimest, nende keskmine vanus oli 71 aastat. Esialgsetel andmetel on sel viirushooajal surnud grippi 78 inimest, neist 96 protsenti olid üle 60aastased.