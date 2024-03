Stipendium ootab tragisid noori

Kogukonnafondi eestvedaja Valev Väljaots märkis, et õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30aastastel (k.a.) kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanutel, kes on eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale ja siin ka elavad. "Taotlusi stipendiumidele ootame kuni 28.märtsini," täpsustas ta.

Seni on noore spetsialisti stipendiumi väljaandmist toetanud: Swedbank AS, Konesko AS, Väätsa Agro AS, PMT OÜ, Jürgen Ligi, Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Pipi-Liis Siemann, Eimar Veldre, Toomas Tammik, Kristjan Kõljalg, Heli Koit, Siret Pihelgas, Virve Toode, Tiina Larven, Andres Jalak, Arnika Tegelmann.