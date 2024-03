Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paar päeva tagasi jõudis Türi valda kaks 30 kVA võimsusega elektrigeneraatorit, mis peaksid pikema elektrikatkestuse korral varustama elektriga valla olulisimaid asutusi. 11 4000 eurot generaatorite ostuks sai Türi vabatahtlik tuletõrje ühing möödunud aastal riigilt. Ühingu eestvedaja Meelis Välimäe ütles, et üks generaatoritest läks Käru ja teine Oisu vabatahtlike päästjate komandosse, mis tähendab, et üks seade on suure valla ühes ja teine teises otsas. Välimäe selgitas, et kui mõnes elamises on elekter kadunud, siis nii-öelda hädaabikõne peale vabatahtlikud generaatoriga kohale siiski ei sõida. «Kuhu ja millal me läheme, seda otsustab ikkagi valla kriiskomisjon,» sõnas ta.

* Paide linna tuntuim haridustegelane üle aegade on olnud Hillar Hanssoo. 2002. aastal meie seast lahkunud legendaarse maleõpetaja ja koolidirektori nime kannab praegu üks Paide põhikoolidest. Pärast Hanssoo surma moodustas Paide linnavolikogu temanimelise heategevusliku sihtkapitali Andekas Laps, mille seemneks oli Hanssoo pärandvara. Üle 20 aasta jooksul on mitusada last – maletajad, sportlased, muusikud, tantsijad, tublid õpilased, nooraktivistid – saanud rahatuge just sellest sihtkapitalist, mis on julgustanud nende sihtide püüdmist ja aidanud kaasa enesearengule. Sihtkapitali nõukogu esimees Priit Värk andis teada, et tänavu annetati laste toetuseks 3200 eurot. Annetused jäid vahemikku 10 kuni 1500 eurot. «Võrreldes eelmiste aastatega oli annetajaid rohkem ning nende seas oli Andeka Lapse preemia saajaid, paidelasi, ettevõtteid, aga ka Paide sõpru, kes ei ela üldse Paides,» lausus ta. Värk lisas, et preemia saamiseks esitati sihtkapitalile 35 kandidaati, kellest 19 pälvis tunnustust, mille nad said kätte vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel.