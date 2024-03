Roosimägi mõte näituse korraldamisel oli näidata naisi sellistena nagu nad on. Ta avaldas arvamust, et just sellised naised on kõige enesekindlamad. Nad julgevad näidata end filtriteta, vaatamata füüsilisele eripärale või haigusele, mis võib välimust muuta. "Aga kes need naised tegelikult on? Mida nad arvavad? Millised on nende arvamused, väärtused, arusaamad elust, kuidas nad maailma näevad?” sõnastas ta näituse lähtekoha.