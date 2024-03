Jalgpallureile annab nüüd energiat 365JP

365JP tegevjuht Tanel Peeters ütles, et neil on hea meel ja uhke tunne, et Paide Linnameeskond on valinud 365JP oma joogipartneriks ja nad saavad Paide jalgpallitiimi toetada nende sportlike eesmärkide saavutamisel. "Koostöö toob kindlasti kaasa palju uusi ja huvitavaid projekte nii toodete kui ka mängijate arengus just füüsilise vastupidavuse poolest,“ sõnas ta.