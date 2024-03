Imaveres selgusid täpseima käega mölkkymängijad

Turniiri korraldaja Taiga Laur ütles, et mölkky võistlust korraldas ta maakonnas kolmandat korda. Ega Järvamaal neid kusagil mujal korraldatagi. Lõbusat ja täpset kätt nõudvat mängu harrastatakse kindlasti laialdaselt, kuid võistlema ei tihka enamik harrastajaid siiski tulla. "See kartus on aga asjata, sest tegemist on vaid head pealehakkamist ja julgust nõudva mänguga. Kohalik tase pole nii tugev ning võita võib ka lihtsalt hea õnne korral," rääkis ta.