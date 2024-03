MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse esimees Toomas Tammik ütles, et organisatsioon otsib tegevjuhti ja konsultanti, sest praeguste töötajate lepingud lõppevad 15. märtsil. "Uute kandidaatide otsimiseks on välja kuulutatud konkurss, kuhu avalduste esitamise tähtaeg on 14. märts. Juhatus vaatab 18. märtsi koosolekul üle laekunud CV-d ning võtab edukate kandidaatidega ühendust," sõnas ta.