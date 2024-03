OOMEGA-3 PÄEV ⟩ Miks söövad eestlased viis korda vähem kala

Kaidi Kukk selgitas, et kahjuks ei taju inimesed igapäevaelus oomega-3 defitsiiti. Küll aga tuntakse end lihtsalt palju halvemini, kui võiks, eriti aastate möödudes, kuna sellel puudusel on kumulatiivne mõju. „See, mis algab kerge depressiooni või keskendumisraskusena, väljendub kesk- ja vanemas eas juba tõsiste psüühiliste probleemidena, südame- ja veresoonkonna- ning liigeshaigustena. Lisaks on mõned uuringud hakanud leidma seost oomega-3 puudulikkuse ja teatud tüüpi vähi vahel. Omega-3 on meie jaoks oluline alates eostumisest, sest see aitab moodustuda ajul, närvisüsteemil ja nägemisorganitel ning toetab organismi kõrge eani välja,“ rääkis ta.

Kuke sõnul on oomega-3 päevane norm on 1000 mg ja kõige paremad toidud, kust seda saada, on järgmised:

*Atlandi lõhe – 1,29–1,38 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Kasvanduses kasvatatud lõhe – 1,61–1,77 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Heeringas – 1,6 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Küpsetatud forell – 0,66–0,74 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Tursk – 0,11 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Angerjas – 0,11 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Karpkala – 0,56 EPA/DHA 1 portsjoni (75 g) kohta *Munad – 0,07 EPA/DHA portsjoni kohta (2 muna)

Seega saab oomega-3 vajaliku koguse kätte, kui tarbida kaks korda nädalas vähemalt 180–200 grammi kala ja mereande. Taimsetest allikatest on kahjuks väga raske saada piisavalt oomega-3, kuna neis on vähe vajalikke happeid.

Kahjuks ei ole oomega-3 saamine oma tavamenüüst lihtne. Mitte kõik meist ei söö 400 grammi kala nädalas – keskmiselt tarbib eestlane vaid 70 grammi nädalas ehk 10 grammi päevas. Samuti peab arvestama asjaoluga, et kuumtöötlus vähendab oomega-3 imendumist.

Kukk selgitas, et toores lõhe sisaldab kaks korda rohkem EPA-d ja DHA-d kui küpsetatud lõhe. "See tähendab, et kui süüa termiliselt töödeldud kala, siis tuleb meeles pidada, et sellest saab vähem toitaineid kui toorest kalast,“ lausus ta.

„Kui mõistate, et ei saa oma menüüsse lisada piisavas koguses tooreid mereande, siis saab defitsiiti kompenseerida toidulisanditega. Kalaõli on apteekides müügil nii kapslitena kui vedelal kujul, kuid neid ostes tuleb otsida apteegiriiulitelt võimalikult suure kontsentratsiooniga toodet,“ soovitas Kukk.