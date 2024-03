TAOTLUSVOOR ALGAS ⟩ Rahakraanid kogukondade arendamiseks keerati lahti

Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,3 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprillil kell 16.30.

„Aktiivsete kogukondade eestvedamisel on mitmed piirkonnad saanud endale näiteks populaarse külakeskuse või mänguväljaku, sportimisplatsi või lõkkekoha. Samuti on läbi viidud erinevaid festivale ja kontserte, mis pakuvad rõõmu nii kohalikele kui ka külastajatele," ütles regionaalminister Madis Kallas. "Just selliste kogukondi tugevdavate tegevuste, vajalike teenuste ja väikeinvesteeringute jaoks on võimalik kohaliku omaalgatuse programmist raha taotleda. Kutsun üles kõiki aktiivseid kogukonna esindajaid oma heade ideede realiseerimiseks võimalust kasutama ja toetust taotlema!“