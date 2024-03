Kortermajad saavad küsida raha tulekindluse parandamiseks

EKsL-i kahjuennetuse spetsialisti Aliis Kaare sõnul on tulekahju kõige traagilisemate tagajärgedega õnnetus. „Kortermaja põlengu kahju võib ulatuda miljonitesse eurodesse, rääkimata emotsionaalsest kahjust majaelanikele. Tuleohutuse tagamiseks on väga oluline, et kortermajadel oleksid tuletõkkeuksed, tuletõkketsoonide läbiviigud oleksid korras ning majad ja korterid oleksid korrektselt nummerdatud,“ ütles ta.