Linnu ja majaomaniku tüli tasub ennetada varakult

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd ütles, et enne lindude pesitsushooaja algust peaks ehitise üle vaatama seetõttu, et pesitsuse ajal lindude häirimine on ebaeetiline ja seadusega keelatud, sest poegade kasvatamine on nende jaoks kõige olulisem ja tundlikum periood. „Majaomanik peaks üle vaatama ja vajadusel takistama lindude ligipääsu katusele, pööningule, rõdudele, räästaalustele, samuti võiks kriitilise pilguga üle vaadata kogu pooleliolev ehitis või näiteks laoplats. Eriti põhjalikult tuleks seda teha, kui on teada, et kevadel või suvel on plaanis majal katust või voodrit vahetada,“ selgitas Tammekänd.

Looduse loomulikku eluringi peaks inimene sekkuma võimalikult vähe ja linnud on linnakeskkonna loomulik osa. Sekkumine on põhjendatud ainult inimeste tervise või vara kaitseks. Eike Tammekänd meenutas, et kõige parem on, kui linnud inimese jaoks ebasobivasse kohta üldse pesa ei tee ja saaksid juba varakult leida sobivama koha. „Kui aga pesas on juba munad ja/või pojad, siis tuleb neist eemale hoida ja oodata, kuni tibud on piisavalt suured, et lahkuvad pesapaigast. Kui minna poegi häirima või eemaldama, on see tugev signaal linnuvanematele, et inimene on ohtlik ja suureneb inimesi ründavate isendite hulk. Kui negatiivne kogemus inimestega puudub, kasvatavad nt kajakad rahumeelselt oma pojad suureks ja lahkuvad,“ täpsustas Tammekänd.