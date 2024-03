Tegelikult on Järvamaal kohti, kus taliujumist harrastada saab, ikka rohkem kui kolm. Küllap ei andnud inimesed neist teada või siis pole need alati valmis suplejaid vastu võtma, sest kindel vastutaja ujumiskoha jäävabana hoidmisel puudub.

Maa-ameti kaardirakendusel leiab kaks taliujumiskohta Paidest ja ühe Türilt. Need kolm on tõepoolest sellised kohad, kus ujumine on peaaegu igal ajal võimalik. Paide tehisjärve ujumissilla juures hoiavad vee lahti järve põhja asetatud aeraatorid ning jões on kiirevoolulisi kohti, mis talvel ära ei jäätu. Türi tehisjärvel hoiavad jääaugu vettekastmiseks jäävabana aga kohalikud talisuplejad.