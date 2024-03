Batuudihüppajad tegid kõrgeid õhukaari

Kati spordiklubi treener Krete Kaasik märkis, et pikka võistluspäeva mahtus palju erakordseid õnnestumisi, naerusuid ja rõõmukilkeid, aga ka pisikesi pettumusi, õpetlikke hetki ja mõtlikke nägusid. "Aga nii on see spordis kord juba on," sõnas ta.