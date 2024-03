Tuntud söögi- ja peokoht on taas müügis

Rüütli 2 maja ligi kahesaja aastane ajalugu on kirev - enne söögikohaks ümber ehitamist on selles asunud saksa kaupmeeste kodanikuklubi, tuletõrje- ja karskusühing, teater, kool, võimla ja viimati Paide turg.

Hoones on 12 tuba, kolmandikul hoonest on kontori- ja nõupidamisteruumid, millele on kehtivad üürilepingud.