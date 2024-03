Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* 1. märtsist toodab Paides toasooja ja elektrit Enefit Greeni asemel Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas, kellel on suured kogemused ka kaugkütte valdkonnas. Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt sõnas, et omaniku vahetusega Paides toasooja hind ei muutu. «Kuna ükski sisendhind ei muutu, siis jääb ka soojahind tarbijatele samaks. Julgen lubada, et vähemalt selle kütteperioodi lõpuni,» lausus ta. Mis saab küttehinnast sügisel, seda ei osanud Kitt öelda, tema selgitusel sõltub see kõige rohkem hakkepuidu hinnast. Kui hakkepuit odavneb, teeb sama ka soojahind, ja vastupidi.

* Oot-oot! Kask päikesekreemi sees? Puidust asfalt? Tulevikus ka plastkotid? Sealjuures on kogu toodang roheline ja keskkonnasäästlik! Leiutajateküla ongi päriselt olemas ja mitte lastele mõeldud Lottemaal, vaid Eesti puidutööstuse keskuseks kerkivas Imaveres. Oma silm on kuningas ja keel kuninganna, sest võin nüüd uhkusega öelda, et olen esimene inimene maailmas, kes on proovinud lonksu Fibenoli katsetehases toodetud puidusuhkru vedelikku! Tallinna ja Tartu vahel Viljandisse pööramise ristmikult kohale jõudes on esimene mõte, kuidas saab nii suur tehas olla katsetehas. Kahel hektaril paiknevad reoveepuhastusseadmed, lao- ja kontorihooned ning tootmisüksus, kus praegu on üks tootmisliin, kuid projekteeritud suurus võimaldab lisada veel ühe. Seda kõike asub tutvustama Peep Pitk, siinset tehast eest vedades oma unistusi ellu viiv mees.