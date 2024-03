SEB kontorivõrgu juht Indrek Lass selgitas, et Paide kontor sai avatud ajal, kui praktiliselt ühtegi pangatoimingut polnud võimalik teha väljaspool pangakontorit.

"Teenuste digitaliseerimine on jõudnud tänaseks aga niikaugele, et valdav osa teenuseid on klientidele kättesaadavad ilma pangakontorit külastamata. Täna saab klient oma pangakaardi kätte posti teel, teeb maksed internetipangas või mobiilis, sularahatehingud pangaautomaadis, avab arvelduskonto ning küsib laenu- ja investeerimisnõu videonõustamise vahendusel, pöördub küsimustega ja lahendab võimalikud probleemid meie klienditoega telefoni teel," kommenteeris ta.