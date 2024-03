FOTO ⟩ Kokku kogutud kommipaberitest sündis praktiline mööbliese

Ettevõtmise eestvedaja Valentina Tiora sõnul on inimesi, kes pakendeid toonud, palju. "Isegi Tallinnast, kus ma tööl käin, olen neid saanud. "Kaasa on löönud umbes poolsada ukrainlast Järvamaa eri paigust, lisaks on aidanud linnavalitsuse töötajad ning Punase Risti Järvamaa vabatahtlikud," loetles ta.