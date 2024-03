Vähiliit sai miljonieurose annetuse mobiilse kompuutertomograafi jaoks

"See on täiesti enneolematu hetk Eesti Vähiliidu ning kogu Eesti rahva jaoks. Saadud miljon eurot annetust võimaldab vähiliidul osta veel sel aastal uue kõrgetasemelise mobiilse kompuutertomograafi, mis muudab vähi diagnoosimise ja ravi täpsemaks, kuna võimaldab vähki väga varases staadiumis avastada. Oleme äärmiselt tänulikud kõigile, kes on meie missioonile kaasa aidanud, see annab meile palju jõudu edasiseks vähktõve vastu võitlemiseks," ütles Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt.

Tegemist on heategevusfondi P & E Foundation MTÜ esimese toetusotsusega. P & E Foundation on perekondliku taustaga heategevuslik algatus, mis loodi sooviga anda panus Eesti arengusse, et inimesed saaksid elada tervemalt ning looduslähedasemalt. "Fondi fookuses on suure mõjuga algatused, eelkõige tervishoiu ja keskkonnavaldkonnas. Meie eesmärk on aidata igal aastal ellu viia vähemalt üks projekt, mida omalt poolt toetame investeeringu rahastuse ja vajadusel projektinõustamisega," sõnas fondi tegevjuht Kersti Ojala.