Tiiu Saaristilt ilmub mälestusteraamat

Paide koduloolane ning pikaaegne Järvamaa muuseumi direktor Tiiu Saarist esitleb järgmisel nädalal oma uut raamatut. Sellesse on Saarist kokku kogunud lõbusaid ja huvitavaid juhtumeid oma elust kodulinnas ning lugusid, mida on kuulnud teistelt. "See on läbilõige ühe põlise paidelase mälestustest ning sellest, mis tema ümber erinevatel aegadel toimus," ütles autor. Raamat kannab nime "Seinast seina".