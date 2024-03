Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides Vainu 11 hoones on rahaasju aetud aastakümneid. Nõukogude ajal tegutses seal hoiukassa. Eesti riigi saabudes ilmus maja seinale Hoiupanga logo. Teise poole majast võttis enda alla SEB. Hoiupanga logo vahetus ühel hetkel Hansapanga omaga. Selle vahetas omakorda välja Swedbanki­ silt. Siis kolis Swed­bank ajaloolisest pangamajast K-keskusse, aga SEB jäi. Tõsi, ajapikku kolis pank väiksemale pinnale, sest nii palju tellereid kui varem polnud enam tarvis ja ka rahvast käis vähem. Täpselt neli aastat tagasi andis SEB teada, et Paide kontor pole enam tööpäeva lõpuni avatud ja teenindab inimesi tööpäeviti kell 9–14. Teisipäeval teatas SEB, et sulgeb Paide kontori 10. maist.

* Kuigi eelmise aasta alguses otsustas Paide linnavalitsus perekodu sulgeda, sest vanemliku hoolitsuseta lapsi linnas enam polnud, on eelmisel kevadel tühjaks jäänud maja jälle elu täis. Endises Paide perekodus tegutseb nüüd SOS lasteküla Eesti ühing, mis on heategevusorganisatsiooni esimene tulek Järvamaale. SOS lasteküla sai Paide maja oma haldusse eelmise aasta juunis. Teenuse osutamine ei alanud kohe, esmalt tuli teha parandustöid, mis nõudsid omajagu aega. Pärast seda võis ühing hakata töötajaid otsima.

* Türi-teemalisi raamatuid, mis kajastavad selle kandi ajalugu, seal elanud või elavate inimeste tegemisi, tõsielulisi ja väljamõeldud sündmusi, on aastakümnete jooksul ilmunud mitu. Sel kevadel tuleb trükist veel üks Türi-raamat, mille kaante vahel on Türi kihelkonna kohta omal ajal leheveergudel ilmunud põnevamad lood. Raamatu koostaja, vabakutselise kirjamehe ja ajaloohuvilise Kalle Gastoni sõnul on Eesti eluolu ajaleheveergudel jäädvustatud juba üle kahe sajandi. Mulgimaa kirjastuse Kaarnakiwi väljaantav raamat toob lugeja ette meie maa aja- ja kultuuriloo läbi vanema ajakirjanduse prisma ning seda kihelkondlikus võtmes.

* Veebruari lõpuni said Eesti tiheasustuspiirkondade eramute omanikud taotleda kahe nädala jooksul toetust vana ahju ümberehituseks või uue soetamiseks, samuti korstnaga seotud töödeks ja kaugküttevõrguga liitumiseks. Taotlusvooru eelarve oli 10 miljonit eurot, taotlusi esitati 1026 kogusummas 4,5 miljonit eurot.

* Paide kunstikool avas muusika- ja teatrimaja väikeses saalis õpilastööde näituse. Näituse kuraator Liina Tamme ütles, et seekord on eksponeeritud ainult maalid. Need on suure formaadiga ja värviküllased. Autorid on eri vanuses väikestest kunstiõppijatest gümnaasiumi noorteni välja.

* On lähenemas märtsiküüditamise 75. aastapäev. Sel puhul meenutasid Memento Järvamaa ühenduse liikmed hetki, mis on seotud viibimisega väljasaadetute asumis.