Tänasest on siseveekogude jääle minek Järvamaal keelatud

Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud termomeetri plusspoolel ning soe ilm on muutnud siseveekogude jää hapraks. Sellistes oludes on jääle minek eluohtlik ning õnnetuste vältimiseks keelab Päästeamet 6. märtsist Eesti siseveekogude jääle mineku Põhja-, Lääne- ja Kirde-Eestis.