Toidunautlejad ootavad kolmapäevaseid kohvikuid tagasi

Ettevõtmise eestvedaja Kristina Gudinas ütles, et eesmärk on täidetud ning kaheksal kolmapäeval jaanuaris ja veebruaris oli maakonna eri nurgas võimalik hiliste õhtutundideni head ja paremat süüa. «Eriline on see ennekõike selle poolest, et tavapäraselt pole Järvamaa söögikohad õhtuti avatud ja osa inimesi tunneb sellest puudust. Just seda tühimikku öökohvikud täita püüavadki,» selgitas ta.