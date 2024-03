Kes on etendust "Kardemoni linna rahvas ja röövlid" näinud, teab, et seal on üheks tegelaseks lõvi, kes end röövlite seltsi elama asutab. Selle tegelase tarvis laenasid näidendi tegijad kostüümi Eesti politseimuuseumist.

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa ütles, et tegemist on ajaloolise kostüümiga, mis on nende muuseumi varade hulgas olnud juba aastaid. "See on esimene politsei maskott Lõvi Leo, kes on meie juurde vanaduspuhkusele saadetud," sõnas ta.