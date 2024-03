SAIDKI VALMIS ⟩ Järvamaine kurgisaak jõudis poelettidele

Kuigi hinnad kerkivad jõudsalt igal müügiartiklil, siis Paimla sõnas juba aasta alguses, et tõenäoliselt jääb kurgi hind mullusega võrreldes samaks. Eelmisel aastal küsis Eist­vere aiand aprillis nopitud lühikese kurgi kilost kaheksa ja pika kurgi kilost kuus eurot, samad hinnad on esimesel saagil ka tänavu. Hooaja edenedes hinnad oluliselt sulavad ja eelmisel suvel olid need 2,50 eurot nii pika kui ka lühikese kurgi eest.