Plaan on rehabilitatsiooniteenused viia üle uuele süsteemile, kus teenustele jõudmine oleks lihtsam ning teenuse korraldus läbipaistvam. Eesmärk on, et süsteem oleks abivajaja kesksem ning vastaks rohkem inimeste vajadustele. Lahendusena näeme, et rehabilitatsiooni ja tervishoiuteenuste vahel peaks tulevikus olema suurem seotus. See on oluline, kuna rehabilitatsiooniteenustele jõuavad inimesed, kellel on suuremad või väiksemad mured just oma tervisega. Lisaks on suurema seotuse tekitamine loogiline ka seetõttu, et juba praegu on tervishoiu kutsealadel rehabilitatsioonivaldkonnas suur osakaal.