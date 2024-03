Päästjad tuletavad meelde, et kulu põletamine ja kuivanud looduse süütamine on seadusega keelatud ning tuleohtlik tegevus. Iga lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see võimalusel kivide või mullaga.