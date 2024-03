Ministeeriumid panevad gümnasistidele välja sisekaitseõppe stipendiumi

Läänemetsa sõnul on juurdekasv siseturvalisuse valdkonnas üks põhilisi väljakutseid, mistõttu on oluline noortes äratada varakult huvi politsei, pääste, maksunduse ja tolli ning vanglateenistuse erialade vastu. „Sisekaitseõppe kursused üldhariduskoolides on ühest küljest selleks, et koolinoored mõistaks paremini, kuidas tagatakse Eesti inimeste turvatunne. Üldhariva kõrval on kursuste eesmärk äratada noortes juba koolipingis huvi siseturvalisuse valdkonna vastu ning meelitada missioonitundega noori kaaluma õpingute jätkamist sellega seotud erialadel. Nii on ka see stipendium mõeldud julgustama noori vaatama tuleviku karjäärivalikutes just sisekaitseakadeemia õppekavade poole,“ ütles Läänemets.