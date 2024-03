Jalgsi ja ühistranspordiga liikujaid on üha vähem

Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva märkis, et suurem osa inimesi käib tööl kas jalgsi, ühissõidukiga või oma autoga. Kui 20 aastat tagasi oli nende kolme liikumisviisi osakaal enam-vähem võrdne, siis nüüdseks on vahekorrad tugevasti muutunud. Jalgsi tööl käijate osatähtsus on vähenenud 27,3 protsendilt 14,6-le.