Kui märkad esimesi rändlinde, anna neist teada

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka lindude sugu ja vanus. Tähtis on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Ornitoloogiaühing palub vaatlusandmed kirja panna rakenduses PlutoF GO või platvormil PlutoF, kust need jõuavad avalikku andmebaasi eElurikkus. Vaatluste tegemise juhendi leiab kodulehelt www.eoy.ee/fenovaatlused.

„Linnuvaatlejad on sel aastal juba märganud esimesi rändlinde: sookurge, hallhane, kaelustuvi, kiivitajat ja põldlõokest,“ märkis ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. „Tegemist on lähiränduritega, kes on talve veetnud näiteks Lääne-Euroopas või mujal lähematel talvitusaladel. Suurem lindude ränne on alles ees, rände tippaeg on aprilli lõpus ja mai alguses, mõned kaugrändurid Aafrikast ja Aasiast saabuvad alles mais,“ lisas Tali.