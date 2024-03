Ekstreemne kliimavahetus medalisaaki ei kahandanud

Merle Vantsi ütles, et jõudis Katarist Dohast tagasi alles esmaspäeva õhtul ega hakanud koju Türile sõitmagi, sest teisipäeval ootas teda ees juba jäine vesi Tallinna Vanasadamas. «Eks ma natuke pelgasin küll, et kuidas keha sellisele järsule kliimamuutusele reageerib, kuid kõik läks hästi. Keha kohanes kiiresti ja vesi ei tundunud mingilgi moel külmem kui tavaliselt. 200 meetri ujumise järel olid käed mõistagi külmunud, kuid see on tavaline,» lausus ta.